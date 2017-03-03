Саудовская Аравия доведет квоту для паломничества Хадж до 30 миллионов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В 2030 году Саудовская Аравия доведет квоту для паломничества Хадж и Умра до 30 миллионов.

Как передает Report, помощник председателя главной инвестиционной структуры Саудовской Аравии (SAGİA) Файсал Бассарат сказал, что правительство предусматривает квоту на 30 миллионов.

Он заявил о проведении работ в этом направлении: "Ежегодно паломничества Хадж и Умра выполняют 8 млн. человек. Мы поставили цель довести до 2030 года квоту до 30 миллионов".