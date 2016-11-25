Ректор: Мы хотели создать в Бакинском исламском университете факультет журналистики

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день 80-85% религиозных деятелей в азербайджанских мечетях являются выпускниками Бакинского исламского университета".

Как сообщает Report, об этом на открытии тренинга "Национально-духовные ценности и СМИ", организованного для журналистов по совместному проекту Госкомитета по работе с религиозными структурами, Управления мусульман Кавказа и Совета по прессе заявил председатель Управления комплекса мечети "Гейдар" Сабир Гасанли.

По его словам, долгие годы проводилась работа, направленная на создание в Бакинском исламском университете факультета религиозной журналистики: "То есть, в возглавляемом мною вузе мы хотели заняться подготовкой специализированных журналистов в области религии. К сожалению, это нам не удалось. Мы всегда думали над вопросом получения журналистами религиозных знаний. Наконец, мы смогли осуществить это в данной форме".