Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Рамазан, передаю самые искренние пожелания.

Благословенный месяц Рамазан, когда была ниспослана наша священная книга Коран, является одним из месяцев, укрепляющих нравственность, усиливающих чувство религиозно-духовного единства между мусульманами, служащих формированию внутреннего совершенства каждого человека. Этот праздник вдохновляет людей на благие деяния, призывает их к совместным усилиям во имя мира, спокойствия и братства на земле.

В Азербайджане, признанном одним из культурных центров исламского мира, всегда с особой чуткостью сохранялось уважение к религиозным и национально-духовным ценностям. Развитие взаимного уважения между отдельными религиями и верованиями является в нашей стране, ставшей сегодня настоящим примером толерантности, одним из основных направлений государственной политики.

Различные национальные и религиозные церемонии, в том числе праздник Рамазан, ежегодно торжественно отмечаются в Азербайджане на государственном уровне. Вместе с тем, с удовлетворением можем сказать, что представители всех религий, проживающих в нашей стране, относятся к празднику Рамазан, являющемуся общечеловеческим событием, с большой любовью, с почтением хранят мультикультуральные традиции нашей страны.

Дорогие братья и сестры!

Праздник Рамазан, еще более усиливающий в людях чувства единства и гуманизма, любовь к Всевышнему и родине, как всегда, отмечается в этом году всем нашим народом с большим воодушевлением и радостью. В эти светлые праздничные дни еще раз поздравляю вас и наших соотечественников, проживающих за пределами страны, желаю каждому из вас благополучия, счастья – вашим семьям, достатка – вашим домам.

С праздником Рамазан!".