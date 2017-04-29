 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

    Не только мусульманские женщины — все женщины могут надеть головной платок

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал всех женщин страны надеть головные платки во имя борьбы с исламофобией.

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

    «Не только мусульманские женщины — все женщины могут надеть головной платок, и если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех! — как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», — предрек президент на встрече с учащимися одной из школ.

    «Разумеется, каждая женщина имеет право одеваться, как ей больше нравится, — это просто мое мнение по данному вопросу», — тут же оговорился ван дер Беллен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi