Председатель УМК: Беспорядки, происходящие в мусульманских странах, являются результатом политики западных стран

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Еще в советские времена было понятно, что события, происходящие в Афганистане, Палестине, происходят не сами по себе. Если посмотреть на последующие беспорядки, которые случились в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, то можно увидеть, что это результат политики стран Запада".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, европейские государства не ожидали такого поворота событий: "Из-за потока мигрантов в Европу страдают и сами эти страны. Сейчас перед мигрантами строят стены, в мире растут исламофобские настроения. С ростом исламофобии будет меняться и отношение мусульманских стран к Европе".