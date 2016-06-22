​Посол США в Азербайджане организовал ифтар

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В резиденции посла США в Азербайджане организован ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие официальные лица, представители религиозных общин в Азербайджане, руководители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса.

Посол США в Баку Роберт Секута выразил собравшимся благодарность за принятое приглашение.

Посол отметил, что месяц Рамазан является особенным для всех мусульман, включая мусульман Азербайджана и США. Он подчеркнул что этот год также важен и потому что был объявлен Годом мультикультурализма в Азербайджане.

"Азербайджан играет важную роль в регионе и вне его", заявил посол США.

Р. Секута отметил, что праздник Рамазан отмечает в США и мусульманская община Америки, которая насчитывает более 3 млн. человек, и по прогнозам, к 2050 году увеличится в два раза.

Фото: Фири Салим