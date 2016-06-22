 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Посол США в Азербайджане организовал ифтар

    Азербайджан играет важную роль в регионе и вне его

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В резиденции посла США в Азербайджане организован ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие официальные лица, представители религиозных общин в Азербайджане, руководители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса.

    Посол США в Баку Роберт Секута выразил собравшимся благодарность за принятое приглашение.

    Посол отметил, что месяц Рамазан является особенным для всех мусульман, включая мусульман Азербайджана и США. Он подчеркнул что этот год также важен и потому что был объявлен Годом мультикультурализма в Азербайджане.

    "Азербайджан играет важную роль в регионе и вне его", заявил посол США.

    Р. Секута отметил, что праздник Рамазан отмечает в США и мусульманская община Америки, которая насчитывает более 3 млн. человек, и по прогнозам, к 2050 году увеличится в два раза.

    Фото: Фири Салим

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi