Первый зампредседателя УМК: Попытки армян придать Карабахскому вопросу религиозный окрас потерпели крах

"Армяне неоднократно пытались придать Карабахскому вопросу религиозный окрас для того, чтобы получить поддержку христианского мира. Однако, благодаря религиозным лидерам мира, их коварные планы потерпели крах".

"Армяне неоднократно пытались придать Карабахскому вопросу религиозный окрас для того, чтобы получить поддержку христианского мира. Однако, благодаря религиозным лидерам мира, их коварные планы потерпели крах".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал первый заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК), муфтий Салман Мусаев на церемонии открытия международной конференции на тему "Роль государства в межрелигиозном диалоге" в Тбилиси.

"Огромная поддержка грузинского патриарха доказала, что этот конфликт не имеет религиозного подтекста. За эту позиицю выражаю ему благодарность. Сегодня у нас крепкие связи с религиозными центрами Грузии", - подчеркнул он.

С.Мусаев отметил, что дружба и сотрудничество между двумя государствами продолжится и впредь: “Управление Мусульман Кавказа всегда заботится и оказывает всяческую поддержку нашим соотечественникам, проживающим в Грузии. Надеюсь, условия, созданные грузинским государством, позволят им жить еще лучше”.