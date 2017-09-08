Патриарх Кирилл: Экстремисты прикрывают свои злодеяния религиозными лозунгами, эксплуатируют духовные чувства верующих

Москва. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в мире как никогда высока угроза экстремизма и терроризма.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с духовными лидерами Азербайджана и Армении в Москве.

"Очень важно, на мой взгляд, оказывать нравственное влияние на настроение молодого поколения. Оно должно учиться жить в мире, уважать друг друга, уметь находить общий язык, в противном случае, молодежь, носящая радикальные взгляды в отношении соседей, может стать легкой добычей экстремистов", - заявил Патриарх Кирилл.

"Экстремисты прикрывают свои чудовищные злодеяния религиозными лозунгами, эксплуатируют духовные чувства верующих людей. Христианам и мусульманам особенно важно свидетельствовать о нравственных ценностях, проповедуемых нашими религиями. Особая ответственность лежит на СМИ, которые должны проявлять рассудительность и воздерживаться от публикации провокационных материалов", - отметил Патриарх Московский и всея Руси.