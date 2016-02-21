Папа Франциск призвал к отмене смертной казни во всем мире

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск призвал всех мировых лидеров продемонстрировать свое мужество и не приводить в этом году в исполнение приговоры к смертной казни, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Выступая перед паломниками на площади Св. Петра в Риме, папа сказал, что заповедь "не убий" относится ко всем - как к невиновным, так и виновным. "Даже у преступников есть право на жизнь, данную им Богом", - сказал Франциск.

Он также призвал не только отменить смертную казнь, но и улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах.

С начала своего пребывания на посту папа Франциск не раз проявлял интерес к судьбе заключенных, он регулярно посещает тюрьмы.

Во время своего недавнего визита в Мексику папа посетил заключенных тюрьмы в Сьюдад-Хуаресе.