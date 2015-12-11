​Официальное заявление: Госкомитет и правоохранительные органы не вмешивались в деятельность молитвенных домов в Нардаране

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Представляемый в СМИ в качестве религиозного деятеля Нухбала Рагимов не возглавляет какую-либо общину, прошедшую госрегистрацию в Госкомитете по работе с религиозными структурами".

Об этом Report заявили в пресс-службе Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Как сообщили в госкомитет из Управления мусульман Кавказа, Н.Рагимов не имеет официального назначения в качестве религиозного деятеля.

"Что же касается информации о закрытии мечети "Хусейнийе", религиозная община которой не прошла госрегистрацию, заявляем, что как со стороны Госкомитета, так и правоохранительных органов не было никакого вмешательства в деятельность молитвенных домов в Нардаране", - заявили в комитете.

Отметим, что Н.Рагимов был задержан полицейскими несколько дней назад. Некоторые сайты пишут, что он является ахундом "Святыни Рахимы ханум".