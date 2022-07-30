Начался месяц Мухаррам

00:00

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 30 июля.

По календарю Хиджры в этот день, в первый день месяца Мухаррам, завершается 1443-й год и начинается 1444-й год.

Ашура будет отмечаться на 10-й день месяца Мухаррам – 8 августа.

28 августа месяц Мухаррам завершится, с 29 августа начнется месяц Сафар, который продлится до 26 сентября.

В день Ашуры в Азербайджане традиционно пройдут акции по сдаче крови. Донорство для медицинских нужд в память о шехидах Кербелы, организуемое в последние годы по инициативе Управления мусульман Кавказа, является наиболее подходящим способом выражения скорби.

Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с кончиной внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю Хиджры.

В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.