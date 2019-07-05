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МВД, СГБ и Госкомитет провели совместный рейд, обнаружено 180 единиц религиозной литературы

МВД, СГБ и Религиозный комитет провели совместный рейд, обнаружено 180
© Report

Госкомитет по работе с религиозными структурами, министерство внутренних дел и Служба госбезопасности провели совместный рейд в окрестностях мечети в поселке Гарачухур Сураханского района Баку.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе рейда был обнаружен факт незаконной продажи на улице гражданином Кямраном Гусейнзаде литературы религиозного назначения.

Во время предварительного осмотра и расследования в целях экспертизы были изъяты 180 единиц религиозной литературы, не имеющей разрешения на продажу и подозреваемой в пропаганде религиозного радикализма и экстремизма.

Отметим, что целью проведения мониторинга являлась проверка следования требованиям законодательства деятельности пунктов, занимающихся продажей религиозной литературы и продукции, соответствия законодательству производства и реализации этой литературы, а также наличия контрольных марок. 

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