Госкомитет об эхсане в день Ашура: Это личное желание людей, в этом они находят умиротворение

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы выразил отношение к ставшей уже традицией раздаче эхсана (поминальное угощение) вдоль дорог в день Ашура.

Как сообщает Report, председатель Госкомитета сказал журналистам, что не стоит вмешиваться в вопросы, связанные с вероубеждениями людей.

По его словам, траурные дни по имаму Хусейну (а) проводились и во времена СССР, проводятся они и сейчас: "Кто-то дает клятвенное обещание, что в день Ашура откроет поминальный стол, приготовит халву или еще какое-то блюдо и раздаст людям и пр. Не стоит вмешиваться в вопросы, связанные с вероубеждениями людей. Мы не можем вмешиваться. Это - личное желание людей, в этом они находят умиротворение".