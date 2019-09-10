 Наверх

Госкомитет об эхсане в день Ашура: Это личное желание людей, в этом они находят умиротворение

Мубариз Гурбанлы об эхсане в день Ашура: Это личное желание людей

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы выразил отношение к ставшей уже традицией раздаче эхсана (поминальное угощение) вдоль дорог в день Ашура. 

Как сообщает Report, председатель Госкомитета сказал журналистам, что не стоит вмешиваться в вопросы, связанные с вероубеждениями людей. 

По его словам, траурные дни по имаму Хусейну (а) проводились и во времена СССР, проводятся они и сейчас: "Кто-то дает клятвенное обещание, что в день Ашура откроет поминальный стол, приготовит халву или еще какое-то блюдо и  раздаст людям и пр. Не стоит вмешиваться в вопросы, связанные с вероубеждениями людей. Мы не можем вмешиваться. Это - личное желание людей, в этом они находят умиротворение".   

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!