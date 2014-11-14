​Место рождения пророка Мухаммеда разрушат ради постройки торгового центра

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Место в Мекке, где, по преданиям ислама, был рожден пророк Мухаммед, в ближайшее время может быть разрушено из-за сооружения коммерческой недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, на этом месте запланирован роскошный королевский дворец и элитные торговые центры.

По информации газеты легендарное место вошло в строительный проект стоимостью в несколько миллиардов долларов.

"Проект, запущенный несколько лет назад, должен расширить Масджид аль-Харам - Большую Мечеть - для обеспечения потребностей миллионов паломников, которые каждый год совершают странствие в святой город во время хаджа, паломничества в Мекку, которое каждый мусульманин должен совершить минимум раз в жизни", - поясняет автор материала.

В то же время эксперты давно бьют тревогу из-за коммерциализации исторических территорий. По данным Института проблем Персидского залива в Вашингтоне, около 95% тысячелетних зданий в Мекке разрушили ради сооружения отелей, жилых домов премиум-класса и торговых центров.

"На прошлой неделе оставшиеся оттоманские колонны 500-летней давности, поставленные в честь вознесения пророка на небеса, были снесены", - цитирует газета доктора Ирфана Алави из британского Фонда исследования исламского наследия.

Он уточнил, что "Дом Мавлида", где, как принято считать, родился пророк в 570 году, может пасть до конца года".

The Independent ознакомился с планами строительства, которые включают зону "Дома Мавлида", недавно закрытого для туристов и паломников.