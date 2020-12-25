Католики празднуют Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и некоторых православных церквях мира празднуют Рождество Христово.

В ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и некоторых православных церквях мира празднуют Рождество Христово.

Как напоминает Report, католическое Рождество отмечают конфессии и церкви, в числе которых Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.