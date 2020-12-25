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Католики празднуют Рождество

Католики празднуют Рождество В ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и некоторых православных церквях мира празднуют Рождество Христово.
Религия
25 декабря 2020 г. 02:46
Католики празднуют Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и некоторых православных церквях мира празднуют Рождество Христово.

Как напоминает Report, католическое Рождество отмечают конфессии и церкви, в числе которых Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.

Папа Римский Франциск в своем послании к Рождеству, который приводит официальный информационный портал Ватикана "Vatican News", подчеркнул, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю". Он отметил, что Рождество не нужно сводить "к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику… богатому подарками, но бедному христианской верой, бедному человечностью".

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