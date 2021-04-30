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Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана "Я высоко оцениваю заслуги соотечественников-христиан в освобождении наших земель от оккупации во время Отечественной войны"
Религия
30 апреля 2021 г. 16:52
Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана
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Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас – всех христиан Азербайджана со священной Пасхой, передаю вам самые сердечные пожелания.

Представители отдельных народов и конфессий веками живут в нашей стране, обладающей богатыми мультикультуральными ценностями, традициями толерантности и образцовой моделью отношений между государством и религией, как одна семья, в условиях добрососедства, в атмосфере дружбы и братства. Сохранение этнокультурного разнообразия в нашем обществе, поощрение культуры сосуществования, основанной на взаимном уважении и доверии, – один из основных приоритетов осуществляемой нами государственной политики.

Все наши граждане, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности, в том числе православные христиане в Азербайджане, вносящем важный вклад в межцивилизационный и межкультурный диалог в современном мире, активно участвуют в проводимой в стране большой созидательной работе и социально-культурной жизни нашей республики. Я высоко оцениваю заслуги соотечественников-христиан в освобождении наших земель от оккупации во время Отечественной войны. Уверен, они и впредь будут усердно трудиться, мобилизовав все силы во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Пасха является олицетворением чистоты, обновления, возрождения и добра. В этот радостный день еще раз желаю вам праздничного настроения, а вашим семьям – процветания, счастья и благосостояния.

С праздником!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Orthodox Christian community of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

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