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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева направили Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с соболезнованиями.
Религия
11 июня 2021 г. 13:36
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева направили Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше Святейшество,

Глубоко опечалены известием о кончине архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

Самоотверженный труд Высокопреосвященного Александра, его яркий талант проповедника, а также большой личный вклад в укрепление азербайджано-российской дружбы, межконфессионального согласия и толерантности снискали ему заслуженное уважение среди представителей разных вероисповеданий. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Ваше Святейшество, в эти минуты скорби примите наши самые искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxına başsağlığı verib

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