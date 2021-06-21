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Гурбанлы: Наши граждане больше не примыкают к террористическим группировкам

Гурбанлы: Наши граждане больше не примыкают к террористическим группировкам Граждане Азербайджана практически больше не примыкают к террористическим группировкам за рубежом.
Религия
21 июня 2021 г. 11:20
Гурбанлы: Наши граждане больше не примыкают к террористическим группировкам

Граждане Азербайджана практически больше не примыкают к террористическим группировкам за рубежом.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в последнее время подобных фактов не зарегистрировано: "Раньше были факты такого рода. Профилактические работы правоохранительных органов, в том числе идеологическая пропаганда, а также работа прессы сыграли важную роль в предотвращении этого".

Председатель Госкомитета отметил, что раньше семьи лиц, отправившихся за границу и примкнувших с подобным террористическим группировкам, привлекались к реабилитации: "Хотя часть членов семей этих лиц привезена сюда, но там все еще остаются женщины и дети. Сейчас в нашей стране создан специальный реабилитационный центр. В этом центре работники Госкомитета также участвуют в работах в религиозной сфере с возвращенными семьями. Не смогу назвать точную цифру, но в Азербайджане их было незначительное число. В целом и раньше наша страна занимала нижнюю позицию в списке стран иностранных граждан, участвующих в деятельности террористической организации ИГ. Наша страна порой даже не включалась в статистику".

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Artıq Azərbaycan vətəndaşlarından xaricdəki terrorçu qruplara qoşulanlar yoxdur"

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