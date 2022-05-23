Грузинские религиозные деятели находятся в Гяндже

Религиозные деятели Управления мусульман Грузии прибыли с визитом в Гянджу.

Религиозные деятели Управления мусульман Грузии находятся с визитом в Гянджу.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках поездки, инициированной посольством Азербайджана в Грузии, гости посетили районы Гянджи, подвергшиеся террористическим актам, совершенным армянскими вооруженными силами в период Отечественной войны.

Они возложили цветы и совершили молитвы за упокой души погибших мирных жителей.

Затем духовные деятели были проинформированы о военном преступлении, совершенном в результате ракетного обстрела армянами Гянджи.