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Грузинские религиозные деятели находятся в Гяндже

Грузинские религиозные деятели находятся в Гяндже Религиозные деятели Управления мусульман Грузии прибыли с визитом в Гянджу.
Религия
23 мая 2022 г. 10:50
Грузинские религиозные деятели находятся в Гяндже

Религиозные деятели Управления мусульман Грузии находятся с визитом в Гянджу.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках поездки, инициированной посольством Азербайджана в Грузии, гости посетили районы Гянджи, подвергшиеся террористическим актам, совершенным армянскими вооруженными силами в период Отечественной войны.

Они возложили цветы и совершили молитвы за упокой души погибших мирных жителей.

Затем духовные деятели были проинформированы о военном преступлении, совершенном в результате ракетного обстрела армянами Гянджи.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian clerics visiting Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın din xadimləri Gəncədə səfərdədirlər

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