Госкомитет выразил протест по поводу отчета Госдепартамента США о свободе вероисповедания в Азербайджане

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров встретился с советником по политическим вопросам посольства США Вильямом Соллей.

Как сообщили Report в комитете, представив обширную информацию о положении религии в стране, С.Гейдаров заявил, что будучи местом пересечения различных цивилизаций, Азербайджан на протяжении веков был известен как страна, где представители различных национальностей и конфессий жили в условиях мира, стабильности, взаимопонимания и взаимного диалога: "В нашей республике государство проявляет заботу по отношению к исламским и не исламским религиозным общинам для расширения их деятельности и обеспечения свободы совести, им выделяется финансовая помощь".

"Нас радует тот факт, что в ежегодном отчете Госдепартамента США о свободе вероисповедания в Азербайджане отразились некоторые положительные сведения касательно состояния религии в стране. Однако, в отчете также представлена некоторая не соответствующая действительности информация. Вызывает чувство сожаления тот факт, что несмотря на неоднократные обсуждения руководством Госкомитета и посольством США вопроса относительно необоснованности данных сведений и внесение ясности в подобные явления, они вновь отразились в отчете", - отметил зампред Госкомитета.

В.Соллей также выразил сожаление повторным включением в отчет некоторых уже решенных вопросов как претензий и отметил важность ускорения обсуждений и сотрудничества для пресечения распространения подобных необъективных сведений.