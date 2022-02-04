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Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"

Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания" Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана прокомментировал предлагаемые изменения в закон "О свободе вероисповедания".
Религия
4 февраля 2022 г. 18:01
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Report

Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана прокомментировал предлагаемые изменения в закон "О свободе вероисповедания".

В интервью Report заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмаилов сообщил, что инициатором предлагаемых изменений в закон является Милли Меджлис.

"Во-первых, назначение мусульманских религиозных деятелей будет осуществляться государственным органом. Во-вторых, религиозные общины будут представлять учредительные документы при государственной регистрации не в религиозные центры и учреждения, а непосредственно в госорган. В-третьих, граждане смогут делать пожертвования как наличными средствами, так и посредством пластиковых карт, интернета. Конечно же, все это означает наличие изменений в сфере государственно-религиозных отношений. Отмечу, что эти изменения соответствуют вызовам современности", - отметил зампред Госкомитета.

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