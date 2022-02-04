Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"

Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана прокомментировал предлагаемые изменения в закон "О свободе вероисповедания".

Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана прокомментировал предлагаемые изменения в закон "О свободе вероисповедания".

В интервью Report заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмаилов сообщил, что инициатором предлагаемых изменений в закон является Милли Меджлис.

"Во-первых, назначение мусульманских религиозных деятелей будет осуществляться государственным органом. Во-вторых, религиозные общины будут представлять учредительные документы при государственной регистрации не в религиозные центры и учреждения, а непосредственно в госорган. В-третьих, граждане смогут делать пожертвования как наличными средствами, так и посредством пластиковых карт, интернета. Конечно же, все это означает наличие изменений в сфере государственно-религиозных отношений. Отмечу, что эти изменения соответствуют вызовам современности", - отметил зампред Госкомитета.