Госкомитет начал мониторинги в мечетях

"Госкомитет по работе с религиозными образованиями начал в мечетях мониторинги, связанные с соблюдением правил в условиях пандемии".

"Госкомитет по работе с религиозными образованиями начал в мечетях мониторинги, связанные с соблюдением правил в условиях пандемии".

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что в стране совместно с религиозными конфессиями оказывается помощь в создании условий для выполнения религиозных обрядов: "Во всех местах поклонения следуют принятым правилам. Так и должно быть. Мы должны учитывать, что все ограничения временные. Верующие люди понимают необходимость этих ограничений".