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Госкомитет начал мониторинги в мечетях

Госкомитет начал мониторинги в мечетях "Госкомитет по работе с религиозными образованиями начал в мечетях мониторинги, связанные с соблюдением правил в условиях пандемии".
Религия
21 июня 2021 г. 10:50
Госкомитет начал мониторинги в мечетях
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"Госкомитет по работе с религиозными образованиями начал в мечетях мониторинги, связанные с соблюдением правил в условиях пандемии".

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что в стране совместно с религиозными конфессиями оказывается помощь в создании условий для выполнения религиозных обрядов: "Во всех местах поклонения следуют принятым правилам. Так и должно быть. Мы должны учитывать, что все ограничения временные. Верующие люди понимают необходимость этих ограничений".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi məscidlərdə monitorinqlərə başlayıb

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