Балогланов: Обращения азербайджанцев в госструктуры России остались безответными

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Москва. 22 сентября. REPORT.AZ/ Обращения верующих азербайджанцев в государственные структуры России о предоставлении им отдельного места для отправления религиозных обрядов остались безответными. Об этом заявил российскому бюро Report заявил председатель общественной организации "Ахли-Бейт" Низами Балогланов.

По его словам, после прошлогоднего инцидента в Соборной мечети Москвы общество "Ахли-Бейт" неоднократно обращалось во множество различных государственных структур, однако ни один не удовлетворил их просьбы.

"Все инстанции - от мэрии Москвы до правительства страны - пишут, что не имеют возможности предоставить отдельное место верующим азербайджанцам. Мало того, они предлагают нам, гражданам России, справлять свои религиозные обряды в культурном центре иностранного государства - Ирана", - подчеркнул Н. Балогланов.

Глава общества отметил, что в итоге азербайджанцы вынуждены были договориться с иранской стороной для беспрепятственного посещения Иранского культурного центра.

По словам лидера московских шиитов, этому способствовала и личная встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы с послом Ирана в стране Мехди Санаи.

Он также сообщил, что в этом году, как и раньше, никаких традиционных для Ашуры уличных шествий в Москве организовано не будет.

"Мы не хотим нагнетать сложную национально-религиозную ситуацию в городе и проведем все ритуалы на территории Иранского культурного центра", - добавил Н. Балогланов.