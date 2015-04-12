​Православные Азербайджана отмечают Пасху

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня православные христиане отмечают праздник Пасхи.

Как сообщили Report в пресс-службе Бакинско-Азербайджанской епархии РПЦ, в ночь с 11 на 12 апреля в православных храмах Баку и регионов Азербайджана прошли праздничные богослужения по случаю Пасхи.

Так, в ночь на воскресенье и утром проходит крестный ход, во всех церквях республики читают пасхальную утреню, освящают пасхальные куличи .

Отметим также, что 13 апреля в кафедральном соборе Бакинско-Азербайджанской епархии состоится пасхальная вечерня и в собор будет доставлена частица Благодатного огня.

Кроме того, на следующей неделе епархия проведет благотворительный Пасхальный праздник для детей.