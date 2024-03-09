Австрийский эксперт: Во многих странах к мусульманам относятся негативно

Во многих странах мира к мусульманам относятся негативно.

Во многих странах мира к мусульманам относятся негативно.

Как сообщает Report, об этом сказал доцент кафедры социологии и человеческой географии Зальцбургского университета Вольфганг Ашауэр на проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, согласно исследованиям, отношение к мусульманам в каждой стране разное: "В примерно 30% странах отношение к мусульманам негативное. Роль религии в обществе довольно сильно преувеличена. Я верю, что молодое поколение будет бороться с расизмом".