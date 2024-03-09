О нас

Австрийский эксперт: Во многих странах к мусульманам относятся негативно

Австрийский эксперт: Во многих странах к мусульманам относятся негативно Во многих странах мира к мусульманам относятся негативно.
Религия
9 марта 2024 г. 12:10
Австрийский эксперт: Во многих странах к мусульманам относятся негативно

Во многих странах мира к мусульманам относятся негативно.

Как сообщает Report, об этом сказал доцент кафедры социологии и человеческой географии Зальцбургского университета Вольфганг Ашауэр на проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, согласно исследованиям, отношение к мусульманам в каждой стране разное: "В примерно 30% странах отношение к мусульманам негативное. Роль религии в обществе довольно сильно преувеличена. Я верю, что молодое поколение будет бороться с расизмом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstriyalı alim: Bir çox ölkələrdə müsəlmanlara qarşı mənfi münasibət var

Экслюзивные новости

Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi