Австрийский эксперт: Во многих странах к мусульманам относятся негативно

Во многих странах мира к мусульманам относятся негативно.
Как сообщает Report, об этом сказал доцент кафедры социологии и человеческой географии Зальцбургского университета Вольфганг Ашауэр на проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
По его словам, согласно исследованиям, отношение к мусульманам в каждой стране разное: "В примерно 30% странах отношение к мусульманам негативное. Роль религии в обществе довольно сильно преувеличена. Я верю, что молодое поколение будет бороться с расизмом".