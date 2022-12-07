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Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Московским и всея Руси

Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Московским и всея Руси 7 декабря находящийся с визитом в России председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Религия
7 декабря 2022 г. 20:00
Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Московским и всея Руси

7 декабря находящийся с визитом в России председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает российское бюро Report, встреча состоялась в Даниловом монастыре.

Поприветствовав председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде, Патриарх Кирилл подчеркнул важность личных встреч.

"Мы встречаемся с вами регулярно, и я думаю, что эти встречи необходимо продолжать. Подобные встречи создают благоприятную атмосферу, положительно сказываются на межгосударственных отношениях и в то же время могут положительно повлиять на решение нерешенных вопросов. Этот формат существует уже более 30 лет. Считаю, что мы должны активизировать наши усилия для оказания положительного влияния на ситуацию, чтобы добиться реальных результатов и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Патриарх Кирилл.

Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде подарил Патриарху Московскому и всея Руси ковер с его портретом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı ilə görüşüb

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