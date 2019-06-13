Аллахшукюр Пашазаде отправится в Вену

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде 16-21 июня будет находиться с визитом в Австрийской Республике. В ходе визита в Вене запланирован ряд встреч и мероприятий.
Как сообщили Report в пресс-службе УМК, шейхульислам А.Пашазаде 17 июня примет участие на встрече с заместителем генсека ООН, Верховным представителем Альянса цивилизаций М.А.Моратиносом в Совете директоров, членом которого является Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда (KAICIID), а 18 июня примет участие и выступит на очередной сессии Совета директоров.
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