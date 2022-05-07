Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В рамках визита Пашазаде примет участие в международной конференции "Исламское единство: Концепция, возможности, вызовы", которая пройдет 8-9 мая 2022 года в Абу-Даби при организации Совета международных мусульманских обществ.

Темой конференции является поднятие на новый уровень идей исламского единства в культурной, гуманитарной плоскости.

Председатель УМК выступит на пленарном заседании "Единая умма и различные течения" престижной международной конференции. В ходе визита запланированы встречи с руководством ОАЭ и известными и авторитетными участниками конференции.