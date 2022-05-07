О нас
Аудио новости

Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ

Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился в Объединенные Арабские Эмираты.
Религия
7 мая 2022 г. 11:08
Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В рамках визита Пашазаде примет участие в международной конференции "Исламское единство: Концепция, возможности, вызовы", которая пройдет 8-9 мая 2022 года в Абу-Даби при организации Совета международных мусульманских обществ.

Темой конференции является поднятие на новый уровень идей исламского единства в культурной, гуманитарной плоскости.

Председатель УМК выступит на пленарном заседании "Единая умма и различные течения" престижной международной конференции. В ходе визита запланированы встречи с руководством ОАЭ и известными и авторитетными участниками конференции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib

Другие новости из категории

Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан
Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан
4 мая 2022 г. 13:34
Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку
Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку
2 мая 2022 г. 23:06
Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов
Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов
2 мая 2022 г. 15:08
В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы
ФотоВ мечетях Гянджи совершены праздничные намазы
2 мая 2022 г. 15:05
В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу
В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу
2 мая 2022 г. 12:30
Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
2 мая 2022 г. 11:26
В Баку совершен праздничный намаз в мечети Тезе Пир
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз в мечети "Тезе Пир"
2 мая 2022 г. 11:07
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
ФотоВ мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
2 мая 2022 г. 09:22
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
2 мая 2022 г. 00:01
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi