Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества

15:03

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Аллахшукюр Пашазаде передал генсеку ОИС приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, от имени азербайджанского народа выразил Хусейну Ибрагиму Тахе и организации признательность за принятие на встрече глав МИД ОИС в Мавритании пяти резолюций, выдвинутых по инициативе Азербайджана.

Хусейн Ибрагим Таха в свою очередь выразил удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и ОИС, высоко оценил активную роль Азербайджана в рамках этой организации и на международной арене.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.