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Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества

Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества 15:03
Религия
22 марта 2023 г. 16:35
Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Аллахшукюр Пашазаде передал генсеку ОИС приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, от имени азербайджанского народа выразил Хусейну Ибрагиму Тахе и организации признательность за принятие на встрече глав МИД ОИС в Мавритании пяти резолюций, выдвинутых по инициативе Азербайджана.

Хусейн Ибрагим Таха в свою очередь выразил удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и ОИС, высоко оценил активную роль Азербайджана в рамках этой организации и на международной арене.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə İƏT-in baş katibi ilə görüşüb

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