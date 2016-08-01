Желающие учиться в Бакинском исламском университете абитуриенты прошли комиссию

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Завершила работу Религиозно-психологическая комиссия, созданная для отбора абитуриентов, желающих учиться в Бакинском исламском университете (БИУ).

Как сообщили Report в университете, в состав комиссии вошли ректор БИУ, профессор гаджи Сабир Гасанли, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Фуад Нуруллаев, заведующие кафедрами университета Алирза Гафаров, Эльвин Талышинский, завотделом Абульфаз Велиев, представитель Государственной комиссии по приему студентов, а также психолог.

За 4 дня деятельности комиссии обратилось более 100 абитуриентов. Абитуриенты, которые не смогли попасть на собеседование, могут обратиться в Комиссию во втором туре с 15 по 17 августа.

Отметим, что для Бакинского исламского университета выделено 125 плановых мест, 25 из них предусмотрены для заочного обучения. Годовая плата за обучение в университете составляет 200 манатов, для заочного образования - 1500 манатов. Бесплатного обучения в университете нет.