Азербайджанские паломники со следующей недели отправятся в Хадж

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Первая партия азербайджанских паломников вылетит в Саудовскую Аравию в ночь с 23 на 24 сентября в 01.40 по местному времени. Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Согласно сообщению, в Саудовской Аравии решены все организационные вопросы паломников из Азербайджана. Так, в Мекке и Медине забронированы здания и отели, паломники дважды в день будут обеспечены питанием, в местах размещения круглосуточно будет предоставляться горячий чай.

Рейсы по отправке паломников в хадж по маршруту Баку – Джидда будет осуществлять национальная авиакомпания “Nas” (Саудовская Аравия), обратные же рейсы будут выполняться национальной авиакомпанией Азербайджана (AZAL).

Отъезд паломников запланирован на 23-28 сентября, а возвращение - на 11-15 октября.

В этом году в Хадж отправится около 3 600 паломников. Их будут сопровождать руководители групп и бригада врачей.