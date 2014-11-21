Туркменистан проявляет интерес к строительству своих судов в Азербайджане

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Туркменистан проявляет интерес к строительству судов на Бакинском судостроительном заводе. Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами сообщил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Комментируя итоги своего визита в Ашхабад, президент SOCAR отметил, что между Азербайджаном и Туркменистаном наладились очень хорошие дружественные отношения в политической сфере. "Теперь необходимо приложить усилия для придачи импульса экономической сфере", - подчеркнул Р.Абдуллаев.

Он напомнил, что в ходе своего визита в Туркменистан, он выступил на конференции, а также был принят президентом страны Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Президент SOCAR отметил наличие широких возможностей для сотрудничества двух стран в самых различных направлениях экономики, в т.ч., в логистике, сфере потребления и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В то же время Р.Абдуллаев акцентировал внимание на интересе туркменской стороны к потенциалу Бакинского судостроительного завода.

Он также отметил, что в числе прочих стороны согласовали вопрос использования инфраструктурного потенциала. "То есть туркменская сторона сможет воспользоваться инфраструктурными возможностями нашей страны, а мы, в свою очередь, получим выход на инфраструктуру Туркменистана", - пояснил президент SOCAR.