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Toyota и Honda остановили производство автомобилей в Малайзии

Toyota и Honda остановили производство автомобилей в Малайзии Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений.
Промышленность
1 июня 2021 г. 07:56
Toyota и Honda остановили производство автомобилей в Малайзии

Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Nikkei.

У Toyota в Малайзии есть два завода в штате Селангор. Honda также имеет в стране два предприятия, где производятся мотоциклы и автомобили. Из-за требований малайзийских властей автоконцернам пришлось оставить на рабочих местах не более 10% персонала, в результате чего функционирование заводов в обычном режиме стало невозможным.

Самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения вступили в силу со вторника в Малайзии на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Объявленные премьер-министром Мухиддином Яссином строгие меры будут действовать на всей территории страны до 14 июня, после чего в случае улучшения ситуации ожидается их постепенная отмена.

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