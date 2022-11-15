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Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы В рамках рабочей поездки в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval.
Промышленность
15 ноября 2022 г. 16:46
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

В рамках рабочей поездки в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval.

Как передает Report, об этом сообщил "Казинформ".

Президенту презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года.

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге (216,4 млн долларов). На предприятии компании Astana Motors будет создано 2 200 рабочих мест.

Площадь производственных помещений составит более 100 тыс. квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

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