Будет создан Масаллинский промышленный квартал

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Масаллинского промышленного квартала.

Как сообщает Report, в целях оказания поддержки деятельности представителей малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в области производства постановляется создать в Масаллинском районе Масаллинский промышленный квартал.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Масаллинского промышленного квартала создаются предприятия по производству и переработке продукции в ненефтяных отраслях промышленности, а также сервисные предприятия. Управление Масаллинским промышленным кварталом, его развитие, организацию и регулирование деятельности осуществляет Отрытое акционерное общество "Азербайджанская инвестиционная компания".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок принять необходимые меры, связанные с выделением на территории Масаллинского района земельного участка площадью 10 гектаров для деятельности Масаллинского промышленного квартала и предоставлением его в постоянное пользование Отрытому акционерному обществу "Азербайджанская инвестиционная компания" с правом передачи в аренду, и проинформировать об этом президента Азербайджанской Республик, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры в целях обеспечения оказания других услуг для создания внешней и внутренней инфраструктуры (электроэнергии и тепловой энергии, газа, воды, канализации, связи, транспорта, противопожарной охраны, производственного назначения, административных, социальных и других инфраструктурных объектов) Масаллинского промышленного квартала и эффективного осуществления предпринимательской деятельности и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.