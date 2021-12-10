Промышленное производство в Азербайджане выросло почти на 6%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 47,9 млрд манатов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 47,9 млрд манатов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 20,7%.

Согласно статданным, 63,8% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 30,6% - перерабатывающем секторе, 4,8% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности осталась на прежнем уровне, товарного газа увеличилась на 23%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 7,2 %, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 14,9 %.