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Промышленное производство в Азербайджане выросло почти на 6%

Промышленное производство в Азербайджане выросло почти на 6% В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 47,9 млрд манатов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
10 декабря 2021 г. 13:04
Промышленное производство в Азербайджане выросло почти на 6%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 47,9 млрд манатов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 20,7%.

Согласно статданным, 63,8% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 30,6% - перерабатывающем секторе, 4,8% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности осталась на прежнем уровне, товарного газа увеличилась на 23%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 7,2 %, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 14,9 %.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye istehsalı 6%-ə yaxın artıb

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