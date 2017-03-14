Промышленное производство в Азербайджане в январе-феврале сократилось

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 6,5 млрд манатов, что на 3,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 5%, нефтяном секторе сократился на 5,1%.

Согласно статданным, 71,8% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 22,5% - перерабатывающей сфере, 5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство нефти в сфере горнорудной промышленности сократилось на 7,3%, добыча товарного газа увеличилась на 5,3%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 1%, алкогольных напитков на 59,8%, изделий текстильной промышленности - в 2,6 раза, одежды – 48,5%, дерева и изделий из дерева – 46,7%, бумаги и картона – 4,6%, фармацевтической продукции - 58,9%, резины и пластиковых изделий – 82,3%, строительных материалов – 71,2%, изделий металлургической промышленности – 23%, компьютеров и электронных товаров – 82,8%, электрического оборудования – в 3,4 раза, иных транспортных средств - 25,6%, мебели - 73,2%.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 63,5%, кожи и изделий из кожи, обуви – 36,2%, полиграфической продукции – 66,1%, нефтепродуктов – 6,1%, товаров химической промышленности – 6,7%, готовых металлургических изделий – 11%, машин и оборудования – 66,2%, установки и ремонта машин и оборудования – 53,7%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 3,3%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 1,3%.