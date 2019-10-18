​Производство автомобилей в Азербайджане возросло в 6,5 раза

В Азербайджане в январе-сентябре 2019 года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 221,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с тем же периодом 2018 года производство машин и оборудования увеличилось на 1,8%, прочих транспортных средств сократилось на 11,9%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 32,2%.

За этот период в стране было произведено 886 единиц тракторов, что на 26,2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. На 1 октября запасы готовой продукции составили 358 единиц.

За 9 месяцев произведено 1 688 единиц автомобилей, что в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 октября составили 325 единиц.