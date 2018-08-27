Президент Ильхам Алиев: "В Азербайджане планируется создание 30 ковровых фабрик"

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие предприятия.

Председатель Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о развитии ковроткачества в нашей стране и деятельности этого предприятия.

Проводимая в последние годы работа по развитию одного из древних народных искусств – ковроткачества - приносит свои плоды. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, придающего большое значение развитию этой сферы, во многих регионах уже открылись ковровые фабрики. На первом этапе было запланировано строительство ковровых мастерских ОАО «Азерхалча» в городе Горадиз, Агдамском, Агстафинском, Хачмазском, Исмаиллинском, Газахском, Габалинском, Губинском, Шамкирском и Товузском районах. С участием главы государства уже введены в действие предприятия в Горадизе, Шамкире, Губе и Хачмазе.

Для обеспечения материалами этих предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке продолжается строительство прядильно-красильной фабрики общим инвестиционным объемом 18 миллионов долларов, 5 региональных пунктов заготовки шерсти и красителей в Горадизе, Шамкире, Губе и Хачмазе. В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева в городе Нахчыван, Гобустанском, Шабранском, Сабунчинском, Лянкяранском, Абшеронском, Кюрдамирском, Билясуварском, Геранбойском и Тертерском районах уже начались работы по строительству и оснащению ковровых мастерских. В 2019 году планируется строительство таких предприятий еще в 10 городах и районах.

Было сообщено, что строительство Исмаиллинского филиала ОАО «Азерхалча» началось в 2016 году. Строительные работы выполнены с высоким качеством. Предполагается, что в здании филиала общей площадью 1252,88 квадратных метра будут работать 150 ткачих и 12 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, комнаты для художников, склада, столовой, медицинского кабинета, зала для продажи ковров и других разделов.

Встретившись с коллективом предприятия, глава государства сказал:

- Прекрасный день, поздравляю вас с открытием ковровой фабрики.

Ковровщица: Большое спасибо, и мы благодарим Вас.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Очень рад, что создано такое прекрасное предприятие и женщины обеспечены работой.

Ковровщица: Большое спасибо. С сегодняшнего дня будем ткать прекрасные ковры. Мы заняли первое место по 10 районам, будем стараться и дальше. Вы наградили нас медалью, благодарим Вас.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Да, да, наградил. У Исмаиллы очень большие традиции.

Ковровщица: Да, мы вышли на первое место, выражаем Вам признательность от имени ковроделов.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Хорошо работали, раз заняли первое место.

Ковровщица: Большое спасибо. Благодаря Вам у нас хорошие условия. Поэтому они ткут хорошие ковры. Большое спасибо, благодарим Вас.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Очень хорошо. Традиции ковроткачества в Исмаиллинском районе очень богатые, древние. Очень хорошо, что вы сохранили, продолжаете хранить это искусство. Будущее поколение также должно приобщиться к этому искусству. То есть искусство ковроделия – наше национальное достояние. Азербайджанские ковры известны во всем мире и представлены в ведущих музеях мира.

Мы принимаем очень серьезные меры по развитию ковроделия. Создание ковровых фабрик в регионах – часть этой работы. Это – пятая по счету фабрика, открывшаяся за последнее время. До конца года откроется еще пять фабрик. В целом, в нашей стране планируется создание 30 ковровых фабрик, и тысячи людей, особенно женщины, будут обеспечены работой. На этой фабрике также работают женщины. Мы создаем рабочие места и для женщин. Производимые здесь ковры будут продаваться как в стране, так и за рубежом и, таким образом, Азербайджан шире представит свою экспортную продукцию в мире. Ваш труд, ваш талант играют основную роль в том, чтобы искусство ковроделия в будущем продолжало жить. По предоставленной мне информации, на этой фабрике работой обеспечены до 150 человек. Если в будущем дела пойдут хорошо, то можно будет расширить эту фабрику, чтобы привлечь к работе больше женщин.

Государство будет постоянно поддерживать вас. Все оборудование, все станки, нити – все обеспечивается государством. В ближайшее время, наверное, в будущем году в Азербайджане начнет работать прядильно-красильная фабрика. После этого вообще не будет нужды привозить какие-либо материалы из-за рубежа. То есть все материалы - от нитей до красок будут производиться в Азербайджане. У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее. Создание предприятия «Азерхалча» преследовало именно эту цель. Поставленные мною задачи, данные поручения выполняются, и ковровая фабрика в Исмаиллинском районе еще раз показывает это. От всей души поздравляю вас.

Ковроделы: Большое спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев разрезал сотканный ковер.

Продолжив беседу с коллективом предприятия, глава государства пожелал ему успехов.

В мастерской на 43 станках различного размера будут ткаться азербайджанские ковры. В основном будет отдаваться предпочтение оригинальным орнаментам ширванских ковров, которые ткут в селах Агсуинского, Исмаиллинского, Гобустанского, Шамахинского, Агдашского, Гейчайского, Гаджигабульского, Кюрдамирского, Сальянского, Уджарского, Зардабского, Гахского, Габалинского, Огузского, Шекинского и Загатальского районов. Эти орнаменты подготовлены художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов, такими инструментами, как колотушки для уплотнения нитей, ножницы, ножи.

Было отмечено, что ткачихи, работающие на предприятии, являются жительницами города Исмаиллы и других населенных пунктов района. В течение нескольких месяцев они прошли учебно-подготовительные курсы, организованные «Азерхалча», совершенствовали свои умения и навыки по ковроткачеству. Учебно-подготовительные курсы будут продолжать работу и после начала функционирования филиала, и выпускницы этих курсов получат учебный сертификат ОАО «Азерхалча».

В зале продажи ковров будут демонстрироваться и продаваться ковры и ковровые изделия, созданные в ОАО «Азерхалча».

В заключение была сделана фотография на память.