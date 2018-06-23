Президент Азербайджана наградил работников машиностроительной промышленности - СПИСОК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников машиностроительной промышленности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане орденом "Эмек" 2-й степени награждаются:

Велиев Эльдар Рустам оглу

медалью "Терегги"

Джафаров Ариф Шамиль оглу

Алиев Идаят Имран оглу

Алиев Мамед Фирудин оглу

Алиев Музаффар Вели оглу

Азимов Рамиз Эйналы оглу

Азимзаде Рафиг Юсиф оглу

Фаттахов Эйнулла Авяз оглу

Гусейнов Сакит Гамид оглу

Мамедов Алладдин Ашот оглу

Мамедов Рафиг Муса оглу

Мусаев Абакар Муса оглу

Пашаев Мубариз Миллет оглу

Сеидов Эльбрус Неймат оглу

Сулейманов Расул Шамседдин оглу

Шарифов Нариман Мамед оглу

Шихалиева Хураман Аяз гызы.

Другим распоряжением президента за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" Гаджиеву Вахиду Джалал оглу и Гурбанову Мухтару Махмуд оглу.