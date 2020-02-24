Повлиял ли коронавирус на стоимость золота?

ЗАО AzerGold прокомментировало рост цен на золото и другие цветные металлы из-за коронавируса.
Как сообщает Report, председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил, что стоимость золота и других цветных металлов на мировых биржах меняется в зависимости от спроса и геополитических событий.
"Сейчас на мировых биржах наблюдается рост цен на золото. Причина в скупке золота инвесторами. Мы спрогнозировали несколько вариантов цены при составлении бюджета на 2020 год. Сейчас золото дороже наших прогнозов", - сказал он.