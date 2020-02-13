Названа дата завершения модернизации в ПО "Азерикимья"

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Реконструкция и модернизация на Этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет завершена в третьем квартале этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель главного инженера по модернизации Этилен-полиэтиленового завода Гадир Алиев.

По его словам, активная фаза работ по модернизации и реконструкции на заводе началась в 2017 году: "94% работ завершено. Пусконаладочные работы уже начались".

Этилен-полиэтиленовый завод действует с 1989 года. В рамках проекта реконструкции и модернизации на заводе строятся несколько новых современных технологических установок, технологические процессы переводятся на системы автоматического управления, совершенствуются система электроснабжения и вспомогательные установки. В результате проекта фактический объем производства основных продуктов на ПО будет удвоен, а некоторых продуктах даже утроен.

Одной из основных целей проекта модернизации является обеспечение заводов комплекса SOCAR Polymer в Сумгайытском химико-промышленном парке в достаточном объеме этиленом, пропиленом, чистым водородом и энергией. Сырье, используемое для производства, поставляется на завод с другого предприятия SOCAR - НПЗ имени Гейдара Алиева.

Генеральный подрядчик проекта реконструкции и модернизации - итальянский офис Technip. SOCAR-KBR выступает консультантом по управлению проектом. В качестве технических консультантов на разных этапах проект поддерживали нидерландский офис FLUOR и британский офис Clifford Chance. Строительно-монтажные работы выполняют совместное предприятие SOCAR - Azfen и турецкая компания Üstay. Всего к проекту привлечены более 50 производителей и подрядчиков из примерно 50 стран.