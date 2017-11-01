Миру грозит дефицит золота

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В последние годы, особенно после мирового кризиса 2008-2009 годов, интерес к золоту значительно снизился.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это привело к снижению числа новых месторождений, что может грозить дефицитом поставок и ростом цен в будущем.

Пьер Лассон, соучредитель и председатель Franko-Nevada, в интервью немецкому финансовому изданию Finanz und Wirtschaft заявил, что сейчас наблюдается ощутимое снижение количества крупных месторождений золота. Легендарные золотые прииски, такие как Witwatersrand в Южной Африке, Carlin Trend в Неваде и Super Pit в Австралии, приближаются к завершению своих жизненных циклов и вскоре вполне могут уйти в прошлое.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может привести к дисбалансу спроса и предложения, а в конечном итоге оказать сильное давление на цену золота.

Сегодня открыто мало новых крупных месторождений, главным образом потому, что компаниям пришлось сократить бюджет геологоразведочных работ в ответ на снижение цен на золото. Ранее в этом году S&P Global Market Intelligence сообщило, что общий бюджет на разведку компаний, занимающихся добычей цветных металлов, сокращался четвертый год подряд в 2016 году.

Бюджеты упали до 6,9 млрд долларов, что является самым низким показателем за 11 лет. Несмотря на то что в этом году наблюдается рост расходов, они по-прежнему значительно отстают от пика 2012 года.