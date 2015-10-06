Иран увеличит производство нефти на 500 тыс. баррелей после отмены санкций

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Иран сможет увеличить производство нефти на 500 тыс. баррелей в сутки спустя несколько месяцев после того, как санкции будут сняты".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции Oil and Money глава иранского ревизионного комитета при министерстве нефти Мехди Хоссейни.

"Когда санкции будут сняты, мы сможем через несколько месяцев увеличить производство нефти на 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Увеличение производства нефти на 1 млн. баррелей в сутки, предположил Хоссейни, может потребовать "около года".

"Я думаю, что в январе санкции будут сняты. Санкционная структура уже не действует", - отметил Хоссейни.

До введения санкций со стороны ЕС, США и ООН против Тегерана за разработку ядерной программы производство нефти в Иране составляло около 4,1 млн. баррелей в день. Из них 2,5 млн. баррелей в сутки шли на экспорт.

По некоторым оценкам, в настоящий момент Иран производит ежедневно около 2,8 млн. баррелей в сутки.