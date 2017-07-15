Главный подрядчик по строительным работам Карбамидного завода на 95% выполнил механико-монтажные работы

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ ООО Prokon (структура компании NobelOilServices по строительству и управлению проектами) на 95% завершило механико-монтажные работы в рамках строительства в Сумгайыте Карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщили Report в компании Nobel Oil Services, компания на 99% выполнила работы по установке и монтажу металлических и стальных конструкций, на 100% - бетонные работы.

Выступающий главным подрядчиком по строительным работам проекта ООО Prokon работает совместно с компаний SamsungEngineeringCo., Ltd., которая является подрядчиком по инженерно-проектным, закупочным/снабженческим и строительным работам. В рамках проекта привлечена рабочая сила примерно в 2500-3500 человек, специализирующаяся в различных сферах. В рамках карбамидного проекта ООО Prokon предоставляет услуги по извлечению грунта, повторному заполнению, бетону, строительству, прокладке труб, монтажу и установке металлических и стальных конструкций, электрическому оборудованию и контрольно-измерительным приборам, покраске, изоляции и др.

Механические работы на Карбамидном заводе завершатся в декабре этого года, во втором квартале будущего года завод будет сдан SOCAR.

13 марта 2013 года между SOCAR и Samsung Engineering Co. Ltd. (Южная Корея) был подписан контракт проектирования, закупок и строительства с целью возведения предприятия по производству карбамида. В рамках договора после завершения компанией SamsungEngineering строительства будут проведены все необходимые тесты, завод будет сдан SOCAR по принципу «под ключ» в совершенно готовом виде.

Завод будет состоять из подразделений по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, в день будет производиться 2 тыс. тонн карбамида и 1200 тонн аммиака.