Фокус на индустрию 4.0: Интеграция инноваций в промышленный сектор

Развитые страны тратят миллиарды долларов на поддержку прорывных технологий, в том числе в промышленности. Это позволяет экономикам этих государств оставаться конкурентоспособными и улучшать уровень жизни своих граждан.

Развитые страны тратят миллиарды долларов на поддержку прорывных технологий, в том числе в промышленности. Это позволяет экономикам этих государств оставаться конкурентоспособными и улучшать уровень жизни своих граждан.

Азербайджан также поддерживает инициативы четвертой промышленной революции и призывы к цифровизации экономики. Еще в январе 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Всемирного экономического форма (ВЭФ) Бёрге Бренде подписали в ходе ежегодной встречи ВЭФ в Давосе письмо о намерениях, предусматривающее создание в Баку филиала Четвертой промышленной революции ВЭФ. В настоящее время идет процесс создания этого филиала. Наряду с этим, шестого января 2021 года Президент Азербайджана подписал указ о создании Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики. Для применения в Азербайджане лучших достижений четвертой промышленной революции доктор философии в области истории Эмин Алиев поделился с Report с опытом поддержки инноваций в промышленности в таких странах, как США, Европейский союз и Китай.

Эмин Алиев

США тратят на инновации четверть затрат всех стран мира

Как видно из исследования профессора Манчестерского университета инновационных исследований и Технологического университета Джорджии Филиппа Шапира, система поддержки инноваций в Соединенных Штатах сильно диверсифицирована и децентрализована. Среди ее участников - ветви федеральной и местной власти, университеты, частный сектор, некоммерческие организации и посреднические компании. Система сочетает большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - НИОКР (фундаментальные исследования финансируются правительственными агентствами) и ориентацию на практическое применение разработок на рынке. Федеральное правительство поддерживает инновации при помощи развития инфраструктуры и адресных программ.

Местные правительства, в свою очередь, обычно оказывают прямую поддержку компаниям, которая связана с региональным бизнесом и программами развития экономик штатов. По оценке Белого дома, в 2019 финансовом году общий объем трат на инновации и НИОКР в США составил 495 млрд долларов США, что составляет 25% средств, выделяемых на аналогичные цели всеми государствами мира.

В Соединенных Штатах также действует программа поддержки промышленности Manufacturing USA. Она объединяет 14 частных институтов и три министерства (торговли, обороны и энергетики), которые их финансируют. Кроме того, участниками программы выступают свыше 1 900 организаций, представляющих мелких и крупных производителей, научные круги и прочие объединения. Каждый институт специализируется на отдельной области передовых производственных технологий. Однако цель у них одна - обеспечить будущее страны с помощью инноваций, образования, совместной работы и выпуска продукции. Институты осуществляют связь между участниками программы, ведут совместные исследования и разработки для того, чтобы разрешить сложнейшие задачи, стоящие перед отраслями, а также обучить жителей страны передовым профессиональным производственным навыкам. По последним доступным данным на 2017 год, вклад промышленности в ВВП страны составил 19,1%. При этом доля трат на исследования и разработки в США оценивается специалистами ЮНЕСКО в 2,7% ВВП.

Европейский союз устраняет барьеры для инноваций

Инновационная политика Европейского союза (ЕС) обеспечивает взаимодействие между исследованиями, технологическим развитием и промышленностью. Она нацелена на создание благоприятной основы для воплощения идей в рыночные продукты. Основным инструментом поддержки инноваций в ЕС, говорится в материалах Европарламента, служат инициативы, заложенные в рамочной программе, принимаемой на несколько лет вперед. Последняя устанавливает цели, приоритеты и объем финансовой поддержки. Власти ЕС признают важность инновационной политики, которая тесно связана с другими мерами в областях охраны труда, защиты конкуренции, охраны окружающей среды. Главная задача инноваций - трансформировать результаты исследований в новые улучшенные продукты и услуги для того, чтобы компании могли оставаться конкурентоспособным на глобальном рынке, а также для улучшения качества жизни граждан Евросоюза.

Сейчас ЕС тратит на НИОКР 0,8% от ВВП (по данным Всемирного банка, ВВП еврозоны в 2018 году составил 13 трлн 646 млрд 587,75 млн долларов США), отставая по данному показателю от США и Японии. Кроме того, статистика свидетельствует о факте утечки молодых специалистов. Лучшие исследователи и новаторы из ЕС уезжают в страны с более комфортными условиями. Доля промышленности в ВВП стран блока (по последним доступным данным на 2017 год) составляет 25,1%.

Чтобы изменить эту тенденцию, Евросоюз разработал концепцию "инновационного союза", предусматривающую устранение барьеров для инноваций (дорогостоящее патентование, фрагментация рынка, медленная стандартизация, нехватка профессионального мастерства), коренное изменение метода совместной работы общественного и частного сектора (создание инновационных партнерств между институтами ЕС, национальными и местными властями, а также бизнесом).

Европейский союз намерен в 2021 году довести затраты на НИОКР до 3% ВВП. В рамках данной политики принята программа Horizon 2020, предусматривающая интеграцию исследований и инноваций. Ее стоимость составит 74,8 млрд евро.

С другой стороны, финансовую поддержку национальной промышленности или отдельных компаний властями различных стран Еврокомиссия рассматривает как несправедливое преимущество перед аналогичными промышленными секторами других государств-членов ЕС.

Задача Еврокомиссии - препятствовать недобросовестной конкуренции, разрешая правительственную поддержку только в случае, если она послужит интересам широкой общественности. То есть когда такая помощь пойдет на пользу обществу или экономике в целом.

При этом данный подход не исключает помощь малому и среднему бизнесу (МСБ). Для него разработана программа COSME. Правда, финансовая поддержка МСБ в ЕС обычно не носит прямого характера. Помощь оказывается через местные, региональные или национальные власти, а также благодаря посредникам - банкам и венчурным компаниям. Они предоставляют средства через свои финансовые инструменты.

COSME действует с 2014 года, окончание программы было намечено на 2020 год. Евросоюз выделил на нее в общей сложности 2,3 млрд евро.

Китай сократит разрыв с ведущими иностранными державами

Большое внимание инновациям уделяет и Китай. Согласно данным Statista.com, компании страны с 2009 по 2019 год направили на НИОКР свыше 1,8 трлн долларов США.

Растущее с каждым годом финансирование НИОКР и улучшение его структуры служит хорошим подспорьем в реализации стратегии инновационного развития, полагают в статистическом ведомстве страны. В то же время были отмечены и области, где КНР заметно отстает от развитых стран, - в доле затрат на фундаментальные исследования. Есть очень большая вероятность того, что страна сократит разрыв с ведущими иностранными державами. КНР создала несколько фондов для помощи местным производителям. К примеру, фонд помощи промышленности обладает капиталом в 21 млрд долларов США. Средства выделяются министерством финансов страны и несколькими государственными организациями. Что касается доли промышленности в ВВП Китая, то в 2019 году, по данным Statista.com, она составила 39%.