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Эксплуатация месторождения “Марах" может начаться в середине года

Эксплуатация месторождения “Марах" может начаться в середине года В течение 2019-2020 года на территории месторождения "Марах" были выполнены буровые работы с целью оценки имеющихся и перспективных ресурсов
Промышленность
9 марта 2021 г. 12:49
Эксплуатация месторождения “Марах может начаться в середине года
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ЗАО AzerGold в рамках подготовки к добыче на месторождении "Агйохуш" также выполнило работы по подготовке административно-территориальной территории, временных сооружений, а также по благоустройству на месторождении "Марах".

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Report.

Работы по эксплуатации на месторождении "Марах" планируется начать в середине текущего года. Руды, которые будут добываться с месторождения, планируется перерабатывать с использованием материально-технических ресурсов интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар". Таким образом, золоторудное месторождение "Марах", считающееся относительно небольшим по масштабам и несущее в себе риски экономической неэффективности при отдельной разработке, будет эксплуатироваться без дополнительных капиталовложений, а также без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры. В результате будет обеспечена экономическая эффективность данного месторождения.

В течение 2019-2020 года на территории месторождения "Марах" были выполнены буровые работы с целью оценки имеющихся и перспективных ресурсов. Образцы, взятые в результате бурения, были проанализированы в турецком представительстве австралийской международной компании ALS Global. Наряду с геологическими работами, на месторождении проведены комплексные полевые и исследовательские работы, определена оптимальная схема металлургической технологической переработки руд данного месторождения. Проведены работы по экологическому мониторингу и получены соответствующие отчеты. Разработана концептуальная схема эксплуатации месторождения открытым карьерным способом.

Напомним, что месторождение золота "Марах" геологи AzerGold обнаружили в 2018 году на границе Гейгельского и Дашкесанского районов. Месторождение расположено на северо-востоке участка "Човдар".

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Версия на английском языке AzerGold may start operating Marah gold field in middle of this year
Версия на азербайджанском языке Bu ilin ortalarında “Mərəh” qızıl yatağının istismarı başlaya bilər

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