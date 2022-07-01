Доходы от экспорта AzerGold сократились на 10%

За январь-май текущего года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 34,3 млн долларов США.

За январь-май текущего года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 34,3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается в июньском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 3,8 млн долларов США или на 10% меньше показателей за январь-май 2021 года.

За январь-май 2022 года объем экспорта Азербайджана составил 15,4 миллиарда долларов США, из них по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Уставный капитал ЗАО составляет 62 миллиона манатов.