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Доходы от экспорта AzerGold сократились на 10%

Доходы от экспорта AzerGold сократились на 10% За январь-май текущего года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 34,3 млн долларов США.
Промышленность
1 июля 2022 г. 13:54
Доходы от экспорта AzerGold сократились на 10%

За январь-май текущего года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 34,3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается в июньском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 3,8 млн долларов США или на 10% меньше показателей за январь-май 2021 года.

За январь-май 2022 года объем экспорта Азербайджана составил 15,4 миллиарда долларов США, из них по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Уставный капитал ЗАО составляет 62 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold”un ixrac gəlirləri 10 % azalıb

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