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Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21%

Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21% ООО Azeraluminium, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 83,6 млн долларов США
Промышленность
30 декабря 2020 г. 16:39
Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21%

ООО Azeraluminium, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 83,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, это на 22,7 млн долларов США или на 21,35% меньше, чем за тот же период прошлого года.

ООО Azeraluminium является лидирующей компанией Азербайджана в сфере цветной металлургии, а также единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе. Главный офис алюминиевого комплекса расположен в городе Гянджа. Алюминиевый комплекс включает в себя 4 завода (электролизный завод, завод анодных процессов, завод непрерывного литья и проката, завод холодного проката и покраски), 2 вспомогательных хозяйства (110 кв кремниевая выпрямительная станция, механический ремонтный блок) и другие объекты. Продукция изготавливается по мировым стандартам и широко применяется в различных сферах по всему миру. Компания экспортирует 90% своего производства в более чем 15 стран.

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Версия на азербайджанском языке “Azəralüminium”un ixrac gəlirləri 21 %-dən çox azalıb

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