Добыча золота в Азербайджане увеличилась более чем в 7 раз

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в Азербайджане добыто 744,8 кг золота, что в 7,1 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На 1 февраля запасы готовой продукции составили 40 кг.

Добыча золота в 2017 году в годовом сравнении выросла в 3,4 раза, до 6,391 тонн.

Отметим, что золото в Азербайджане добывается в Дашкясяне (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (британская Anglo-Asian Mining).

Anglo-Asian Mining осуществляет добыче золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo-Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.